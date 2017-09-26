ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, полученные Улюкаевым
Гособвинение зачитало протокол осмотра денег, изъятых у
Гособвинение зачитало протокол осмотра денег, изъятых у
Федеральная служба безопасности восемь часов осматривала изъятые при задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева 2 млн долларов, которые он получил от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в качестве взятки. Как передает корреспондент Business FM, это следует из протокола осмотра изъятых денежных средств, который сегодня огласил на заседании Замоскворецкого суда Москвы прокурор Павел Филипчук.
Поскольку сегодня никто из свидетелей на процесс не явился, гособвинение исследует письменные материалы дела. Так, гособвинитель зачитал протокол осмотра денежных средств, который был составлен 14 ноября 2016 года. «Осмотр начался в 10:00 и завершился в 18:00 того же дня», — сказал гособвинитель.
Прокурор отметил, что участники следственных действий, ознакомившись с протоколом, замечаний к документу не сделали. Гособвинитель также добавил, что денежные средства не выявили признаков подделки, а целостность полимерной упаковки, в которой они находились, не нарушалась.
Также прокурор озвучил протокол осмотра автомобиля BMW, на котором Улюкаев приехал в офис «Роснефти». В нем, в частности, были найдены рекламные буклеты «Роснефти» и «подарочный набор продуктов питания». Расследование дела вел СК, а оперативное сопровождение осуществляла Федеральная служба безопасности.
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев предстал перед судом 16 августа. Он не признал вину. Улюкаев находится под домашним арестом в квартире площадью 224 квадратных метра в элитном жилом комплексе «Золотые ключи — 2» с 15 ноября 2016 года. По версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в благодарность за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке 50-процентного госпакета акций нефтяной компании «Башнефть». В случае если суд сочтет вину подсудимого доказанной,