ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, полученные Улюкаевым

Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности восемь часов осматривала изъятые при задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева 2 млн долларов, которые он получил от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в качестве взятки. Как передает корреспондент Business FM, это следует из протокола осмотра изъятых денежных средств, который сегодня огласил на заседании Замоскворецкого суда Москвы прокурор Павел Филипчук.

Поскольку сегодня никто из свидетелей на процесс не явился, гособвинение исследует письменные материалы дела. Так, гособвинитель зачитал протокол осмотра денежных средств, который был составлен 14 ноября 2016 года. «Осмотр начался в 10:00 и завершился в 18:00 того же дня», — сказал гособвинитель.

По его словам, деньги были изъяты из картонной коробки, которую опечатала служба экономической безопасности ФСБ. Они лежали в кожаной коричневой сумке с замком. К ней прилагался ключ с брелоком. 180 пачек купюр достоинством 100 долларов (1 млн 800 тысяч долларов) были упакованы в полиэтиленовый пакет. Еще 20 пачек (200 тысяч долларов) не были упакованы в полимерный материал, а были обработаны специальным проявляющимся веществом «Тушь-7».

Прокурор отметил, что участники следственных действий, ознакомившись с протоколом, замечаний к документу не сделали. Гособвинитель также добавил, что денежные средства не выявили признаков подделки, а целостность полимерной упаковки, в которой они находились, не нарушалась.

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Также прокурор озвучил протокол осмотра автомобиля BMW, на котором Улюкаев приехал в офис «Роснефти». В нем, в частности, были найдены рекламные буклеты «Роснефти» и «подарочный набор продуктов питания». Расследование дела вел СК, а оперативное сопровождение осуществляла Федеральная служба безопасности.