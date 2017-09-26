Сбившего полицейского на Арбате водителя увезли с места ДТП на машине ФСБ

Источник: Агентство «Москва»

Водителя иномарки, сбившего сотрудника ГИБДД в центре Москвы, увезли с места ДТП на машине с госномером А848МР97. Автомобиль принадлежит войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности. Об этом сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. Эту информацию РБК подтвердил источник в ГИБДД.

Инцидент произошел ночью в понедельник на улице Новый Арбат. Водитель Mercedes Benz (2012 года выпуска) с госномером А896МР97 сбил полицейского на большой скорости. Его машина также принадлежит к связанной с ФСБ войсковой части.

Полицейский умер от полученных травм на месте ДТП.

Вечером в понедельник в дежурной части ГИБДД по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об инциденте.

Ранее корреспондент «Газета.Ru» с места ДТП сообщал, что полицейского сбил автомобиль Mercedes S-класса с номерами госсерии АМР. После ДТП неизвестный снял с автомобиля оба номерных знака. «На место аварии прибыли большое количество экипажей ДПС, прессы, а также высокопоставленные представители силовых ведомств», — писало издание.

Если в ДТП виноват крупный чиновник, он должен нести ответственность, «как и любой другой гражданин», заявил РБК член СПЧ Илья Шаблинский.

«В России часто остаются безнаказанными те, кто сыграл роковую роль в ДТП, и внимание к этому случаю вполне оправдано. Правоохранительные органы должны соблюдать принцип равенства», — рассказал он. Шаблинский привел в пример ДТП с участием сына бывшего министра обороны Сергея Иванова Александра Иванова, произошедшее в 2005 году. «Он сбил насмерть женщину и не понес наказания, после чего вице-премьер России утратил часть своего авторитета», — отметил Шаблинский.

По мнению члена СПЧ Николая Сванидзе, расследование ДТП будет спущено на тормозах.

Если они сразу свинтили номер на глазах у сотрудников полиции, то понятно, что ФСБ должна оказаться вне зоны подозрений. Соответственно опасаюсь, что публичного расследования не будет, и все будет спущено на тормозах. Николай Сванидзе Член СПЧ