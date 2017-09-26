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11:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье внедорожник протаранил автобус

Двое пострадавших.

25 сентября 2017 года в Кудымкаре на улице Хорошева столкнулись Toyota Land Cruiser и автобус ПАЗ.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 40-летний водитель внедорожника не уступил дорогу автобусу. Пострадали двое пассажиров ПАЗа — 16-летняя девушка и 41-летняя женщина.

Обстоятельства аварии выясняются.

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