В Прикамье внедорожник протаранил автобус

25 сентября 2017 года в Кудымкаре на улице Хорошева столкнулись Toyota Land Cruiser и автобус ПАЗ.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 40-летний водитель внедорожника не уступил дорогу автобусу. Пострадали двое пассажиров ПАЗа — 16-летняя девушка и 41-летняя женщина.
Способы контрацепции, о которых вы, скорее всего, не зналиДалеко не все методы предохранения так же популярны, как мужские презервативы, таблетки или спирали. К Международному дню контрацепции мы расспросили акушера-гинеколога Татьяну Румянцеву о тех вариантах, которые пока не на слуху и потому остаются без должного внимания.