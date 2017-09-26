Инженер «КТЖ-Грузовые перевозки» обвиняется в получении крупной взятки

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 сен — Sputnik. В суд поступило дело в отношении главного инженера филиала компании «КТЖ-Грузовые перевозки», который обвиняется в получении взятки в размере 500 тысяч тенге, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

В суд № 2 города Костаная поступило уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который был назначен главным инженером филиала акционерного общества «КТЖ-Грузовые перевозки» — «Костанайское отделение ГП». Мужчину могут привлечь к ответственности по уголовной статье 366 часть 2 УК РК «Получение взятки».

Согласно материалам дела, в начале июля мужчина, будучи одним из руководителей «Костанайского отделения ГП», знал, что некое ТОО предоставляет собственникам грузовых вагонов услуги по ремонту неисправных запасных частей грузовых вагонов. Он также знал, что предпринимательская деятельность ТОО напрямую зависит от того, когда работники его отделения выдадут и примут неисправные запасные части грузовых вагонов. Инженер предложил представителю ТОО передать ему взятку в сумме 500 тысяч тенге за общее покровительство.

В конце июля представитель ТОО добровольно обратился в органы антикоррупционной службы для того, чтобы инженера привлекли к уголовной ответственности.

В тот же день главный инженер получил от представителя ТОО взятку в 500 тысяч тенге, после чего был задержан с поличным сотрудниками антикоррупционной службы Костанайской области.