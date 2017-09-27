Петербургский блогер Арслан Валеев умер от укуса черной мамбы
Блогер известен тем, что создал в социальных сетях паблик о диких кошках BobCat ТВ, а также видеоканал о змеях и рептилиях «Экзотариум».
Блогер известен тем, что создал в социальных сетях паблик о диких кошках BobCat ТВ, а также видеоканал о змеях и рептилиях «Экзотариум».
Питерский блогер Арслан Валеев скончался после укуса ядовитой черной мамбы в прямом эфире, сообщает
Блогер известен тем, что создал в социальных сетях паблик о диких кошках BobCat ТВ, а также видеоканал о змеях и рептилиях «Экзотариум».
В прямом эфире своего канала Валеев в ночь на 23 сентября получил укус ядовитой черной мамбы при попытке достать ее из террариума. Мужчину срочно увезли в больницу, где он был введен в искусственную кому, однако спасти его не удалось. Он скончался днем 25 сентября.
Участники и друзья Арслана считают это стало трагическим несчастным случаем. Отметим, видео уже удалили, хотя в сети остался небольшой отрывок последнего прямого эфира в 35 секунд.