Петербургский блогер Арслан Валеев умер от укуса черной мамбы

Блогер известен тем, что создал в социальных сетях паблик о диких кошках BobCat ТВ, а также видеоканал о змеях и рептилиях «Экзотариум».

В прямом эфире своего канала Валеев в ночь на 23 сентября получил укус ядовитой черной мамбы при попытке достать ее из террариума. Мужчину срочно увезли в больницу, где он был введен в искусственную кому, однако спасти его не удалось. Он скончался днем 25 сентября.