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18:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Петербургский блогер Арслан Валеев умер от укуса черной мамбы

Блогер известен тем, что создал в социальных сетях паблик о диких кошках BobCat ТВ, а также видеоканал о змеях и рептилиях «Экзотариум».

Black mamba attack / Dendroaspis polylepis

Питерский блогер Арслан Валеев скончался после укуса ядовитой черной мамбы в прямом эфире, сообщает АиФ-Петербург.

Блогер известен тем, что создал в социальных сетях паблик о диких кошках BobCat ТВ, а также видеоканал о змеях и рептилиях «Экзотариум».

В прямом эфире своего канала Валеев в ночь на 23 сентября получил укус ядовитой черной мамбы при попытке достать ее из террариума. Мужчину срочно увезли в больницу, где он был введен в искусственную кому, однако спасти его не удалось. Он скончался днем 25 сентября.

Участники и друзья Арслана считают это стало трагическим несчастным случаем. Отметим, видео уже удалили, хотя в сети остался небольшой отрывок последнего прямого эфира в 35 секунд.

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