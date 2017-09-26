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11:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобус с полным салоном пассажиров попал в аварию в Хабаровске

По словам шофера, педаль тормоза внезапно провалилась в пол.

Источник: Губерния онлайн

В центре Хабаровска во время утреннего часа пик автобус, в салоне которого находились около 40 человек, попал в ДТП. Водитель не смог остановиться в нужный момент и одним ударом повредил две машины, сообщает портал «Губерния».

ДТП случилось в понедельник на спуске улицы Волочаевской к Уссурийскому бульвару. Когда на светофоре загорелся красный сигнал, водитель «Ниссана Террано» остановился перед «Киа Сид». Через несколько секунд в «Ниссан» врезался автобус маршрута № 10, а «Террано», в свою очередь, столкнулся с «Киа».

Пассажиры автобуса не пострадали. Водитель «Ниссана» получил небольшие травмы.

По словам шофера автобуса, он не виноват в случившемся. На протяжении всего спуска тормоза работали, но когда понадобилось сбросить скорость до нуля, педаль точно провалилась в пол. Шофер также рассказал, что до этого успел сделать круг по маршруту и не заметил никаких проблем. При выезде из парка автобус прошел проверку.

Виновником аварии сотрудники ДПС назвали водителя автобуса.

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