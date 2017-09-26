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15:08 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре бывший судебный пристав-исполнитель подозревается в получении взятки

Чтобы принудить должника заплатить взятку, женщина-пристав разработала хитроумный план.

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава- исполнителя отдела судебных приставов по Центральному округу Краснодара УФССП России по краю. Женщина подозревается в получении взятки за незаконные действия в крупном размере.

По версии следствия, в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании долгов на сумму более 500 тысяч рублей. 19 июля нынешнего года пристав встретилась в служебном кабинете с представителем должника и сообщила, что за бездействие по исполнительному производству ей необходимо еженедельно передавать по 10 тысяч рублей.

На следующий день сотрудник ФССП встретилась с должником и сообщила о разработанном ею плане, согласно которому мужчина должен был найти квартиру, где отсутствует принадлежащее ему имущество, адрес которой указать в объяснении как место своего проживания. Далее судебный пристав-исполнитель намеревалась выехать по указанному адресу и арестовать якобы принадлежащее должнику имущество, а мужчина, в свою очередь, — обжаловать ее действия в суде, так как квартира ему не принадлежит. За бездействие в течение максимально длительного срока, равного сроку времени ее действий в суде (4 месяца), женщина потребовала передать ей взятку в сумме 160 тысяч рублей единоразово.

Должник согласился и подыскал квартиру, однако о поступившем предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР.

В августе, находясь на автостоянке одного из торгово-развлекательных центров на улице Уральской, он передал денежные средства приставу, после чего последняя была задержана оперативными сотрудниками полиции.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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