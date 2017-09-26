В Краснодаре бывший судебный пристав-исполнитель подозревается в получении взятки
Чтобы принудить должника заплатить взятку,
Чтобы принудить должника заплатить взятку,
Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава- исполнителя отдела судебных приставов по Центральному округу Краснодара УФССП России по краю. Женщина подозревается в получении взятки за незаконные действия в крупном размере.
По версии следствия, в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании долгов на сумму более 500 тысяч рублей. 19 июля нынешнего года пристав встретилась в служебном кабинете с представителем должника и сообщила, что за бездействие по исполнительному производству ей необходимо еженедельно передавать по 10 тысяч рублей.
На следующий день сотрудник ФССП встретилась с должником и сообщила о разработанном ею плане, согласно которому мужчина должен был найти квартиру, где отсутствует принадлежащее ему имущество, адрес которой указать в объяснении как место своего проживания. Далее судебный
Должник согласился и подыскал квартиру, однако о поступившем предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР.
В августе, находясь на автостоянке одного из
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает «Югополису»