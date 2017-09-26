В Краснодаре бывший судебный пристав-исполнитель подозревается в получении взятки

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава- исполнителя отдела судебных приставов по Центральному округу Краснодара УФССП России по краю. Женщина подозревается в получении взятки за незаконные действия в крупном размере.

По версии следствия, в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании долгов на сумму более 500 тысяч рублей. 19 июля нынешнего года пристав встретилась в служебном кабинете с представителем должника и сообщила, что за бездействие по исполнительному производству ей необходимо еженедельно передавать по 10 тысяч рублей.

На следующий день сотрудник ФССП встретилась с должником и сообщила о разработанном ею плане, согласно которому мужчина должен был найти квартиру, где отсутствует принадлежащее ему имущество, адрес которой указать в объяснении как место своего проживания. Далее судебный пристав-исполнитель намеревалась выехать по указанному адресу и арестовать якобы принадлежащее должнику имущество, а мужчина, в свою очередь, — обжаловать ее действия в суде, так как квартира ему не принадлежит. За бездействие в течение максимально длительного срока, равного сроку времени ее действий в суде (4 месяца), женщина потребовала передать ей взятку в сумме 160 тысяч рублей единоразово.

Должник согласился и подыскал квартиру, однако о поступившем предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР.

В августе, находясь на автостоянке одного из торгово-развлекательных центров на улице Уральской, он передал денежные средства приставу, после чего последняя была задержана оперативными сотрудниками полиции.