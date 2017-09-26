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15:10 (мск), источник: АиФ Волгоград

Ростовчанин насмерть сбил женщину в Волгоградской области и скрылся

21-летний житель города Аксай сбил 50-летнюю женщину-пешехода в Быковском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 25 сентября около 18:45.

Водитель Hyundai Accent ехал по трассе «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». На 664 километре дороги он сбил жительницу Волжского. Испугавшись ответственности, мужчина скрылся с места ДТП.

Полицейские нашли его по отвалившемуся на месте происшествии госзнаку. Водитель пытался спрятаться в селе Победа Быковского района.

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