Ростовчанин насмерть сбил женщину в Волгоградской области и скрылся
21-летний житель города Аксай сбил 50-летнюю
21-летний житель города Аксай сбил 50-летнюю
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 25 сентября около 18:45.
Водитель Hyundai Accent ехал по трассе «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». На 664 километре дороги он сбил жительницу Волжского. Испугавшись ответственности, мужчина скрылся с места ДТП.
Полицейские нашли его по отвалившемуся на месте происшествии госзнаку. Водитель пытался спрятаться в селе Победа Быковского района.