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11:54 (мск), источник: Volga News

В Самаре неизвестные ограбили офис «Росгосстрах банка»

В Советском районе Самары пытается установить личности преступников, совершивших нападение на «Росгосстрах банк» утром 25 сентября.

Источник: Volga News

По данным источника в правоохранительных органах, около 9:00 в офис банка на ул. Гагарина зашли двое неизвестных. Почему их не остановили охранники, точно не известно, однако, согласно сведениям того же источника, преступники применили насилие к находившимся в офисе людям. Точных данных о возможных пострадавших, тем не менее, нет. Добычей преступников стала наличность на сумму чуть более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж в особо крупном размере», которая предусматривает от шести до 12 лет реального лишения свободы.

Напомним, это уже далеко не первое ограбление банка в 2017 году.

31 марта был ограблен банк «Солидарность» на ул. Победы. Преступник был один, вынес крупную сумму в рублях и валюте (5,3 млн руб., $5,6 тыс. и 4,3 тыс. евро.), но при ограблении никто не пострадал. Подозреваемого задержали 16 апреля, вину он признал и объяснил свои действия пристрастием к азартным играм и накопившимися из-за этого долгами. При обыске у него была изъяли часть похищенных денег.

4 августа была совершена попытка ограбления банка на 6-й просеке, налетчиков было двое, они были вооружены, но их что-то спугнуло, и забрать деньги им не удалось.

Вечером 12 сентября вооруженный преступник ворвался в офис ЛОКО-банка на ул. Победы, выстрелил в живот охраннику и заставил кассира отдать ему 5 млн рублей. 69-летний мужчина на следующий день скончался в больнице, дело забрал для расследования региональный Следственный комитет, но грабитель до сих пор не найден.

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