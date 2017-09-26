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11:56 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе возбудили дело по факту падения ребенка из окна санатория

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения шестилетнего мальчика из окна первого этажа в уфимском санаторно-оздоровительном лагере «Салют» .

— ЧП случилось днем 10 августа. Мальчик в ходе игры выпал из окна и получил травму позвоночника, что считается тяжким вредом здоровью, — рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РБ Светлана Абрамова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также круга ответственных лиц, возможно причастных к его совершению.

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