В Уфе возбудили дело по факту падения ребенка из окна санатория
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения шестилетнего мальчика из окна первого этажа в уфимском
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения шестилетнего мальчика из окна первого этажа в уфимском
— ЧП случилось днем 10 августа. Мальчик в ходе игры выпал из окна и получил травму позвоночника, что считается тяжким вредом здоровью, — рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РБ Светлана Абрамова.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также круга ответственных лиц, возможно причастных к его совершению.