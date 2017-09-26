У берегов Фиолента под Севастополем спасли пассажиров с тонущего катера

ЧП случилось около 10 часов утра. Внимание отдыхающих в районе Яшмового пляжа привлек прогулочный катер — его пассажиры руками подавали сигналы бедствия. Для оказания помощи тонущему судну вышел спасательный катер «Балаклава». Спасатели выяснили, что в катере, на борту которого находилось восемь пассажиров, оборвался один из шлангов, и морская вода начала заполнять моторный отсек.