Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слон и моська: что НАТО может противопоставить военной технике РФ
10 причин кашля, причина которого — не простуда
В РФ отреагировали на доклад ООН о пытках в Крыму
Появилось видео ДТП со сбившей полицейского машиной с номером АМР
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ о том, как в ООН "раскусили" трюк Порошенко
Мнение: Поезд ушел, а грузы из РФ - мимо Украины
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Apple показала новые iPhone
12:12 (мск), источник: КрымPress

У берегов Фиолента под Севастополем спасли пассажиров с тонущего катера

25 сентября, у берегов Фиолента потерпел бедствие катер с пассажирами. Об этом сообщает сообщила пресс-служба Центра гражданской защиты Севастополя.

ЧП случилось около 10 часов утра. Внимание отдыхающих в районе Яшмового пляжа привлек прогулочный катер — его пассажиры руками подавали сигналы бедствия. Для оказания помощи тонущему судну вышел спасательный катер «Балаклава». Спасатели выяснили, что в катере, на борту которого находилось восемь пассажиров, оборвался один из шлангов, и морская вода начала заполнять моторный отсек.

Находившиеся недалеко рыбаки предоставили помпу для откачки воды, позже судно в сопровождении спасателей отбуксировали к причалу в Балаклаве. По предварительной информации никто не пострадал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ялтинская киностудия будет восстановлена
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, полученные Улюкаевым
СМИ: Ирина Яровая может стать губернатором Мурманской области
Заключенным могут разрешить работать в городах и поселках
Сенаторам не понравились котлеты в буфете Совета Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Климова примерила свадебное платье на съемках сериала (фото) Актриса выложила в Instagram видео со съемочной площадки продолжения «Московской борзой»
Недвижимость
Петербургские коммуналки интересуют только москвичей
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Российский регион запускает ипотеку под 1%
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь