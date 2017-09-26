Во время пожара под Волгоградом погибла пожилая женщина
По сообщениям ГУ МЧС по региону, накануне ранним утром, в 04:34 на пульт диспетчера
По сообщениям ГУ МЧС по региону, накануне ранним утром, в 04:34 на пульт диспетчера
В селе Верхняя Добринка на улице Рабочая в двухэтажном многоквартирном жилом жоме в комнате размером 3×4 м горели домашние вещи на площади 1,5 кв. м.
Спасатели 95-й пожарной части села Верхняя Добринка ликвидировали горение уже в 04:50. На месте пожара была обнаружена погибшая женщина 1929 г. р. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.