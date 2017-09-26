Милиционер в Минске отговорил женщину от суицида

Инцидент произошел утром 22 сентября: прохожие позвонили в милицию и сообщили, что на краю крыши дома по ул. Берута сидит женщина. Прибывшие сотрудники начали переговоры, вскоре на месте появились и работники МЧС. Женщина позволила подняться на крышу только начальнику отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска Алексею Машкину. Во время беседы она призналась милиционеру, что на отчаянный шаг ее толкнул конфликт с мужем. Алексею Машкину удалось успокоить женщину, в том числе напомнив о малолетнем сыне. В итоге ее удалось убедить, и женщина с помощью своего спасителя перелезла с парапета обратно на крышу. Она была передана в руки медиков.