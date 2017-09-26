Милиционер в Минске отговорил женщину от суицида
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска предотвратил самоубийство, информация об этом появилась на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска предотвратил самоубийство, информация об этом появилась на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел утром 22 сентября: прохожие позвонили в милицию и сообщили, что на краю крыши дома по ул. Берута сидит женщина. Прибывшие сотрудники начали переговоры, вскоре на месте появились и работники МЧС. Женщина позволила подняться на крышу только начальнику отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска Алексею Машкину. Во время беседы она призналась милиционеру, что на отчаянный шаг ее толкнул конфликт с мужем. Алексею Машкину удалось успокоить женщину, в том числе напомнив о малолетнем сыне. В итоге ее удалось убедить, и женщина с помощью своего спасителя перелезла с парапета обратно на крышу. Она была передана в руки медиков.
«В такой ситуации самое главное — установить психологический контакт, суметь сначала выслушать и понять человека, а уже затем давать советы, высказывать свою точку зрения нужно деликатно, — считает Алексей Машкин. — Я не думал о времени, не думал о том, что происходит вокруг, мне важно было спасти женщину. Ведь она — мать, жена,