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12:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

На туристов из Казани напали на турецком курорте

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). На туристов из Казани напали на турецком курорте в городе Сид, сообщили «Вести КАМАЗа».

Ночью 24 сентября группа друзей из Казани и Екатеринбурга направились в сторону моря. На некотором расстоянии от отеля туристам встретилась компания из пяти турок, которые общались с русскими девушками. Россияне решили поздороваться с ними, однако турки, решив, что те пытаются увести девушек, напали на туристов и завязалась драка. Один из них ранил ножом 31-летнего екатеринбуржца. Мужчина получил ранения живота и руки, он был госпитализирован. Остальные россияне отделались ушибами и ссадинами.

По данным агентства, местные полицейские дали понять пострадавшим, что писать заявление смысла нет, так как рассматривать его будут долго. Более того, администрация отеля Grand Prestige попыталась выселить туристов из их номеров.

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