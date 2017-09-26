На туристов из Казани напали на турецком курорте

Ночью 24 сентября группа друзей из Казани и Екатеринбурга направились в сторону моря. На некотором расстоянии от отеля туристам встретилась компания из пяти турок, которые общались с русскими девушками. Россияне решили поздороваться с ними, однако турки, решив, что те пытаются увести девушек, напали на туристов и завязалась драка. Один из них ранил ножом 31-летнего екатеринбуржца. Мужчина получил ранения живота и руки, он был госпитализирован. Остальные россияне отделались ушибами и ссадинами.