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12:11 (мск), источник: Actualitati.md

Число кишиневцев, заболевших ОРВИ, растет

С приходом более холодных температур жители столицы начали заболевать. По последним данным, количество заболевших ОРВИ в Кишиневе выросло на 25%, в сравнении с прошлой неделей.

Источник: Actualitati.md

Отмечается, что наибольший процент заболевших среди детей, что объясняется неокрепшей детской иммунной системой. В городских больницах лежит 920 детей. Некоторая часть заболевших отлеживается дома.

Врачи призывают родителей быть более осмотрительными к своим детям, и при появлении высокой температуры обращаться к врачу.

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