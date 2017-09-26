Число кишиневцев, заболевших ОРВИ, растет
С приходом более холодных температур жители столицы начали заболевать. По последним данным, количество заболевших ОРВИ в Кишиневе выросло на 25%, в сравнении с прошлой неделей.
С приходом более холодных температур жители столицы начали заболевать. По последним данным, количество заболевших ОРВИ в Кишиневе выросло на 25%, в сравнении с прошлой неделей.
Отмечается, что наибольший процент заболевших среди детей, что объясняется неокрепшей детской иммунной системой. В городских больницах лежит 920 детей. Некоторая часть заболевших отлеживается дома.
Врачи призывают родителей быть более осмотрительными к своим детям, и при появлении высокой температуры обращаться к врачу.