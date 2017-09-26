В Новосибирске мужчину придавило стрелой крана
Пострадавший доставлен в больницу.
Пострадавший доставлен в больницу.
На улице Железнодорожная почти в центре Новосибирска стрела крана от автомобиля по классу самогруз на шасси Камаза придавила мужчину 1988 года рождения. Техника предназначалась для проведения
«На телефон ОД МАСС в 12:30 поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Железнодорожной при проведение разгрузочных работ произошло разрушение грузоподъёмного механизма самогруза и упавшая стрела придавила молодого человека», — сообщает
До приезда спасателей мужчину уже извлекли из железного плена. Спасатели перенесли его в карету скорой медицинской помощи.
Автомобиль самогруз (в народе варавайка) работает по принципу: сам погрузил, сам повез. Подъемное устройство расположено между кабиной и кузовом. Водитель также исполняет обязанности крановщика.