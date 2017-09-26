В Новосибирске мужчину придавило стрелой крана

На улице Железнодорожная почти в центре Новосибирска стрела крана от автомобиля по классу самогруз на шасси Камаза придавила мужчину 1988 года рождения. Техника предназначалась для проведения погрузо-разгрузочных работ. В данном случае мужчина был занят перемещением железобетонных изделий из кузова на место хранения.

«На телефон ОД МАСС в 12:30 поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Железнодорожной при проведение разгрузочных работ произошло разрушение грузоподъёмного механизма самогруза и упавшая стрела придавила молодого человека», — сообщает пресс-служба Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

До приезда спасателей мужчину уже извлекли из железного плена. Спасатели перенесли его в карету скорой медицинской помощи.