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12:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани росгвардейцы задержали двоих мужчин, ограбивших и избивших незнакомца

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших незнакомца, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

Накануне вечером патрульные росгвардейцы в районе улицы Камалеева получили информацию о том, что на остановке «Пионерская» у мужчины отобрали смартфон.

На месте мужчина описал нападавших, а также рассказал, что они убежали в сторону улицы Заря. В процессе проверки местности росгвардейцы обнаружили двоих мужчин, подходящих под описание. При проверке документов один из подозреваемых признался в совершении преступления, однако мобильного телефона при них не было. Как выяснилось, они оставили телефон водителю такси, на котором добрались до дома, в качестве залога.

Ранее судимого 26-летнего подозреваемого и его 32-летнего приятеля передали сотрудникам полиции. Смартфон был изъят. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Грабеж».

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