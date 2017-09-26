В Казани росгвардейцы задержали двоих мужчин, ограбивших и избивших незнакомца

На месте мужчина описал нападавших, а также рассказал, что они убежали в сторону улицы Заря. В процессе проверки местности росгвардейцы обнаружили двоих мужчин, подходящих под описание. При проверке документов один из подозреваемых признался в совершении преступления, однако мобильного телефона при них не было. Как выяснилось, они оставили телефон водителю такси, на котором добрались до дома, в качестве залога.