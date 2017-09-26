В Казани росгвардейцы задержали двоих мужчин, ограбивших и избивших незнакомца
(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших незнакомца, сообщает
(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших незнакомца, сообщает
Накануне вечером патрульные росгвардейцы в районе улицы Камалеева получили информацию о том, что на остановке «Пионерская» у мужчины отобрали смартфон.
На месте мужчина описал нападавших, а также рассказал, что они убежали в сторону улицы Заря. В процессе проверки местности росгвардейцы обнаружили двоих мужчин, подходящих под описание. При проверке документов один из подозреваемых признался в совершении преступления, однако мобильного телефона при них не было. Как выяснилось, они оставили телефон водителю такси, на котором добрались до дома, в качестве залога.
Ранее судимого 26-летнего подозреваемого и его 32-летнего приятеля передали сотрудникам полиции. Смартфон был изъят. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Грабеж».