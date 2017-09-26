В Крыму под колеса машин угодили два пешехода и велосипедист
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости (Крым). За сутки в Крыму в ДТП пострадали двое пешеходов и велосипедист. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости (Крым). За сутки в Крыму в ДТП пострадали двое пешеходов и велосипедист. Об этом сообщает
Так, накануне утром на ул. Красноармейская в Симферополе 28-летний водитель автомобиля Mazda-6 сбил 27-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. У пострадавшего диагностировали закрытую
Кроме того, в Керчи на ул. Чкалова 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 наехал на 48-летнего пешехода, который также переходил дорогу в неположенном месте. В результате мужчина получил перелом ноги.
Вместе с тем поздно вечером в Евпатории 63-летний водитель Daewoo Matiz сбил 47-летнего велосипедиста. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке на ул. Аллея Дружбы. У пострадавшего диагностировали закрытую