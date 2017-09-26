Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Свекла оказалась суперфудом
Водитель авто с номером АМР, сбивший полицейского, связан с ФСБ
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
Жертвы взрыва на границе Грузии и России в критическом состоянии
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Эксперт: Генассамблея ООН "раскусила" трюк Порошенко
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из РФ - мимо Украины
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12:56 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму под колеса машин угодили два пешехода и велосипедист

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости (Крым). За сутки в Крыму в ДТП пострадали двое пешеходов и велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

Так, накануне утром на ул. Красноармейская в Симферополе 28-летний водитель автомобиля Mazda-6 сбил 27-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы на голове.

Кроме того, в Керчи на ул. Чкалова 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 наехал на 48-летнего пешехода, который также переходил дорогу в неположенном месте. В результате мужчина получил перелом ноги.

Вместе с тем поздно вечером в Евпатории 63-летний водитель Daewoo Matiz сбил 47-летнего велосипедиста. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке на ул. Аллея Дружбы. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы и другие травмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, изъятые у Улюкаева
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино В середине августа режиссер обвинил руководство совета в безответственности
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь