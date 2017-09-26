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13:28 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре на турнире по вольной борьбе началась драка

В Краснодаре на турнире по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова произошла массовая драка.

Во время одного из поединков подрались тренеры, спортсмены и зрители.

В турнире участвовали более 200 спортсменов из России и Казахстана. Бесик Кудухов — двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира. Он погиб в автокатастрофе под Армавиром в 2013 году в возрасте 27 лет.

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