В Краснодаре на турнире по вольной борьбе началась драка

Во время одного из поединков подрались тренеры, спортсмены и зрители.

В турнире участвовали более 200 спортсменов из России и Казахстана. Бесик Кудухов — двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира. Он погиб в автокатастрофе под Армавиром в 2013 году в возрасте 27 лет.