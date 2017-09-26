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12:58 (мск), источник: Калининград.Ru

В центре Калининграда «Фольксваген» сбил девятилетнего мальчика на переходе

В понедельник, 25 сентября, на улице Черняховского «Фольксваген» сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате ребёнок получил телесные повреждения.

Кроме этого, на улице Леонова на парковке «Мерседес» при движении задним ходом сбил 85-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

Ещё одно ДТП произошло на улице Раменской. Водитель УАЗа столкнулся с «Ситроеном». В аварии пострадал 31-летний пассажир иномарки.

На трассе Тишино — Багратионовск водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Ранения получили 29-летний пассажир и годовалая девочка.

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