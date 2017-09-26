В центре Калининграда «Фольксваген» сбил девятилетнего мальчика на переходе
В понедельник, 25 сентября, на улице Черняховского «Фольксваген» сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В понедельник, 25 сентября, на улице Черняховского «Фольксваген» сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В результате ребёнок получил телесные повреждения.
Кроме этого, на улице Леонова на парковке «Мерседес» при движении задним ходом сбил 85-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.
Ещё одно ДТП произошло на улице Раменской. Водитель УАЗа столкнулся с «Ситроеном». В аварии пострадал 31-летний пассажир иномарки.
На трассе Тишино — Багратионовск водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Ранения получили 29-летний пассажир и годовалая девочка.