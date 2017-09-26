В Самаре ВАЗ-2110 врезался в столб, водитель погиб, пострадали два пассажира

Во вторник, 26 сентября, в 02:30, в Советском районе Самары, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, будучи лишенным в 2016 году за нетрезвое вождение водительских прав, следуя по улице XXII Партсъезда со стороны улицы Рыльской в направлении улицы Красных Коммунаров, по предварительной версии полицейских, не обеспечив постоянный контроль за движением, наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль въехал на газон и врезался световую опору, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

От полученных в результате автомобильной аварии травм водитель «десятки» скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Еще два пассажира легковушки — молодые люди 24-х и 20-ти лет — получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинские учреждения. Врачи приняли решение о госпитализации обоих пострадавших.