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12:40 (мск), источник: Sputnik.by

ГУВД: минчанка-декретница подрабатывала закладчицей психотропов

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александра Попова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела против жительницы Минска, которая, находясь в декрете, подрабатывала закладчицей наркотиков и оставляла их в камере хранения в магазине.

Источник: Sputnik.by

Пакет с наркотическими веществами был обнаружен 22 сентября службой безопасности одного из магазинов, расположенного на территории Советского района Минска, в ячейке для хранения личных вещей покупателей. Информацию о находке передали в оперативно-дежурную службу Советского РОВД столицы.

В пакете находились более мелкие пакетики с расфасованным порошкообразным веществом, а также высушенным измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета.

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«По результатам исследований в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минску было установлено, что обнаруженное порошкообразное вещество содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество мефидрон, а вещество растительного происхождения является высушенной марихуаной. Всего в пакете находилось 29 грамм мефидрона и около 85 граммов марихуаны», — рассказала Попова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность женщины, которая оставила товар в ячейке. Ей оказалась ранее не судимая 28-летняя минчанка, которая, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работала закладчицей в одном из интернет-магазинов.

«В момент обнаружения наркотиков столичные правоохранители уже знали о ее преступной деятельности, а также о способе хранения, и ждали удобного случая изъять товар и задержать распространительницу наркотиков», — добавила Попова.

ГУВД\: минчанка-декретница подрабатывала закладчицей психотропов.

В ходе личного досмотра у женщины обнаружили около 1 грамма особо опасного психотропного вещества Альфа-ПВП и около 0,5 граммов мефидрона.

В отношении закладчицы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, уточнила представитель ГУВД.

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