В Кишиневе подростки угнали «легковушку»
Поиском преступников полиция занялась после заявления о краже автомобиля в столице. Пострадавший сообщил о пропаже своего автомобиля марки Dacia Logan, припаркованного на столичной улице Кахул.
Поиском преступников полиция занялась после заявления о краже автомобиля в столице. Пострадавший сообщил о пропаже своего автомобиля марки Dacia Logan, припаркованного на столичной улице Кахул.
Полиция прибыла на место происшествия и занялась расследованием дела. Как выяснилось в ходе следствия, угон автомобиля совершили малолетние приятели в возрасте 13, 14 и 16 лет.
Во время допроса, несовершеннолетние преступники свою вину признали. Устанавливается мера наказания, которое ожидает подростков.