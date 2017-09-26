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12:35 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе подростки угнали «легковушку»

Поиском преступников полиция занялась после заявления о краже автомобиля в столице. Пострадавший сообщил о пропаже своего автомобиля марки Dacia Logan, припаркованного на столичной улице Кахул.

Источник: Actualitati.md

Полиция прибыла на место происшествия и занялась расследованием дела. Как выяснилось в ходе следствия, угон автомобиля совершили малолетние приятели в возрасте 13, 14 и 16 лет.

Во время допроса, несовершеннолетние преступники свою вину признали. Устанавливается мера наказания, которое ожидает подростков.

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