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12:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бывший директор школы лишил пожилую учительницу дома в Новосибирской области

Мужчина воспользовался пожилым возрастом женщины и обманом заставил подписать нотариальную доверенность, рассказали в прокуратуре.

Бывший директор школы лишил пожилую учительницу дома в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, 55-летний бывший директор школы пообещал помочь 85-летней учительнице с регистрацией права собственности на землю и дом в селе Барлак. Он сказал, что нужно подписать нотариальную доверенность. Женщина согласилась, процедура была завершена. Далее директор продал дом собственному сыну.

«В результате действий женщина лишилась прав на принадлежащее ей недвижимое имущество стоимостью не менее 1,2 млн рублей, денежные средства от продажи не получила», — заявили в прокуратуре.

Было возбуждено уголовно дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит 10 лет тюрьмы.

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