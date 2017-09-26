После гибели нижегородских паломников в ДТП на Кубани возбуждено дело
По предварительной версии, водитель пассажирского автобуса уснул за рулем.
По предварительной версии, водитель пассажирского автобуса уснул за рулем.
По факту ДТП с автобусом в Кубани возбуждено уголовное дело, сообщает
Следователями следственного отделения ОМВД России по городу Горячий Ключ по факту ДТП, в котором погибли 6 человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
ДТП произошло около 01:00 ночи на трассе «М4-ДОН», в районе п. Молькино. Водитель автобуса, перевозившего паломников из в г. Нижний Новгород, допустил заднее столкновение с грузовым автомобилем «МАН» перевозившем гравий, после чего автомобиль «МАН» допустил заднее столкновение с автомобилем «Тойота».
В результате ДТП 6 человек погибли, 18 человек госпитализарованы в больницы Краснодара и Горячего Ключа. Несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было. По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.