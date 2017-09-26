После гибели нижегородских паломников в ДТП на Кубани возбуждено дело

Источник: РИА "Новости"

По факту ДТП с автобусом в Кубани возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следователями следственного отделения ОМВД России по городу Горячий Ключ по факту ДТП, в котором погибли 6 человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

ДТП произошло около 01:00 ночи на трассе «М4-ДОН», в районе п. Молькино. Водитель автобуса, перевозившего паломников из в г. Нижний Новгород, допустил заднее столкновение с грузовым автомобилем «МАН» перевозившем гравий, после чего автомобиль «МАН» допустил заднее столкновение с автомобилем «Тойота».