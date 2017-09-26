Вор, забравшийся в дом на Среднем Урале, наелся и уснул

Около половины второго часа ночи в дежурную часть ОМВД России по Богдановичскому району поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что неизвестный проник в дом его матери, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Женщина, побыв в гостях у соседки до часу ночи, пошла домой. Подойдя к дому, женщина насторожилась, увидев свет в окне — она хорошо помнила, что выключала его, когда уходила. Зайдя во двор, увидела, что входная дверь в дом открыта. Женщина вошла внутрь, и тут перед ней предстала неожиданная картина — на кухне за столом спал незнакомый мужчина. Она позвонила сыну, который жил неподалеку. Сын немедленно приехал, связал спящего незваного гостя и вызвал сотрудников полиции.

Прибывшие на место преступления полицейские установили, что мужчина проник в дом, сорвав петлю с замком на входной двери. Кроме того, обнаружили рядом с мужчиной пакет с едой которые подозреваемый, по-видимому, намеревался похитить.

«Неизвестного доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Это оказался нигде не работающий неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 54-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Своей вины задержанный отрицать не стал и рассказал, что, будучи пьяным, залез в дом, надеясь что-нибудь украсть. Сорвав петлю, он зашел внутрь. В доме он нашел еду. Он сложил ее в пакет и решил тут же на месте перекусить. Во время ужина его потянуло в сон, и он отключился. Очнулся только тогда, когда его связал сын хозяйки квартиры и передал сотрудникам полиции.