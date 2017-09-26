Вор, забравшийся в дом на Среднем Урале, наелся и уснул
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября, УралПолит.Ru. Обвиняемый в воровстве, забравшийся в чужой дом в Богдановичском районе, наелся и заснул на месте преступления.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября, УралПолит.Ru. Обвиняемый в воровстве, забравшийся в чужой дом в Богдановичском районе, наелся и заснул на месте преступления.
Около половины второго часа ночи в дежурную часть ОМВД России по Богдановичскому району поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что неизвестный проник в дом его матери, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Женщина, побыв в гостях у соседки до часу ночи, пошла домой. Подойдя к дому, женщина насторожилась, увидев свет в окне — она хорошо помнила, что выключала его, когда уходила. Зайдя во двор, увидела, что входная дверь в дом открыта. Женщина вошла внутрь, и тут перед ней предстала неожиданная картина — на кухне за столом спал незнакомый мужчина. Она позвонила сыну, который жил неподалеку. Сын немедленно приехал, связал спящего незваного гостя и вызвал сотрудников полиции.
Прибывшие на место преступления полицейские установили, что мужчина проник в дом, сорвав петлю с замком на входной двери. Кроме того, обнаружили рядом с мужчиной пакет с едой которые подозреваемый,
«Неизвестного доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Это оказался нигде не работающий неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 54-летний местный житель», — говорится в сообщении.
Своей вины задержанный отрицать не стал и рассказал, что, будучи пьяным, залез в дом, надеясь
Незадачливому взломщику предъявлено обвинение в покушении на кражу, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Дело расследовано и передано в суд. За это преступление виновного полагается лишить свободы на срок до трех лет.