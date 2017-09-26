Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Свекла оказалась суперфудом
Путин поздравил Меркель с победой
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Названа причина роста числа преступлений в Чечне на 210%
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
СМИ о том, как в ООН "раскусили" трюк Порошенко
Мнение: Поезд ушел, а грузы из РФ - мимо Украины
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
13:14 (мск), источник: УралПолит.ру

Вор, забравшийся в дом на Среднем Урале, наелся и уснул

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября, УралПолит.Ru. Обвиняемый в воровстве, забравшийся в чужой дом в Богдановичском районе, наелся и заснул на месте преступления.

Около половины второго часа ночи в дежурную часть ОМВД России по Богдановичскому району поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что неизвестный проник в дом его матери, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Женщина, побыв в гостях у соседки до часу ночи, пошла домой. Подойдя к дому, женщина насторожилась, увидев свет в окне — она хорошо помнила, что выключала его, когда уходила. Зайдя во двор, увидела, что входная дверь в дом открыта. Женщина вошла внутрь, и тут перед ней предстала неожиданная картина — на кухне за столом спал незнакомый мужчина. Она позвонила сыну, который жил неподалеку. Сын немедленно приехал, связал спящего незваного гостя и вызвал сотрудников полиции.

Прибывшие на место преступления полицейские установили, что мужчина проник в дом, сорвав петлю с замком на входной двери. Кроме того, обнаружили рядом с мужчиной пакет с едой которые подозреваемый, по-видимому, намеревался похитить.

«Неизвестного доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Это оказался нигде не работающий неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 54-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Своей вины задержанный отрицать не стал и рассказал, что, будучи пьяным, залез в дом, надеясь что-нибудь украсть. Сорвав петлю, он зашел внутрь. В доме он нашел еду. Он сложил ее в пакет и решил тут же на месте перекусить. Во время ужина его потянуло в сон, и он отключился. Очнулся только тогда, когда его связал сын хозяйки квартиры и передал сотрудникам полиции.

Незадачливому взломщику предъявлено обвинение в покушении на кражу, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Дело расследовано и передано в суд. За это преступление виновного полагается лишить свободы на срок до трех лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Полиция Екатеринбурга проверила более тысячи мигрантов в ходе спецоперации
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, изъятые у Улюкаева
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино В середине августа режиссер обвинил руководство совета в безответственности
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь