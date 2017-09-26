Источник: Вести - Новосибирск

Начальник отделения ГИБДД попался на взятке в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По данным ведомства, 33-летний начальник отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новосибирску получил от представителя одной из компаний 20 тысяч рублей. И не просто так — за игнорирование нарушений законодательства при проведении дорожных работ.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки).

Фигурант дела задержан.

«По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — отметили в СК. .