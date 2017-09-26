В Башкирии школьник из-за «двойки» разбил машину учителя — видео

По записи видно, как рядом с припаркованной машиной марки «Лада Калина» проходят двое подростков. Около автомобиля они замедляются на несколько секунд, а затем пропадают с поля зрения. Сразу за ними появляется еще один подросток. Он быстро поднимает что-то с асфальта, подбегает к автомобилю, останавливается, смотрит какое-то время в сторону, после чего резко бросает предмет в переднее стекло автомобиля со стороны пассажирского места и убегает.

Размещенная в соцсети видеозапись вызвала резонанс среди подписчиков, которые резко осудили поступок несовершеннолетнего. Агентство «Башинформ» пообщалось с хозяином «Лады Калины» и узнало причины произошедшего.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9Swo0f4zGvk?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя машина, и хочу поделиться ситуацией. Так как я работаю в школе и преподаю физику, за нежелание учиться в начале сентября поставил ученику “двойку”, а он спустя несколько недель решил отомстить таким образом», — сообщил собеседник.