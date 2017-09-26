Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Водитель авто с номером АМР, сбивший полицейского, связан с ФСБ
Россиянку за неправильную парковку оштрафовали на 320 тыс. руб.
Названа причина роста числа преступлений в Чечне на 210%
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Эксперт: Генассамблея ООН "раскусила" трюк Порошенко
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из РФ - мимо Украины
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
13:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии школьник из-за «двойки» разбил машину учителя — видео

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Стерлитамаке в полдень 25 сентября произошел неприятный инцидент, попавший в объектив камеры видеонаблюдения.

По записи видно, как рядом с припаркованной машиной марки «Лада Калина» проходят двое подростков. Около автомобиля они замедляются на несколько секунд, а затем пропадают с поля зрения. Сразу за ними появляется еще один подросток. Он быстро поднимает что-то с асфальта, подбегает к автомобилю, останавливается, смотрит какое-то время в сторону, после чего резко бросает предмет в переднее стекло автомобиля со стороны пассажирского места и убегает.

Размещенная в соцсети видеозапись вызвала резонанс среди подписчиков, которые резко осудили поступок несовершеннолетнего. Агентство «Башинформ» пообщалось с хозяином «Лады Калины» и узнало причины произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя машина, и хочу поделиться ситуацией. Так как я работаю в школе и преподаю физику, за нежелание учиться в начале сентября поставил ученику “двойку”, а он спустя несколько недель решил отомстить таким образом», — сообщил собеседник.

Педагог написал заявление в полицию. По его словам, родители возместили материальный ущерб. 15-летнего виновника поставят на учёт, так как он не достиг совершеннолетия. По мнению учителя, максимум, что грозит по закону, это штраф, который оплатят родители школьника, разбившего автомобиль.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, изъятые у Улюкаева
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино В середине августа режиссер обвинил руководство совета в безответственности
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
6 правил идеального интерьера
Старые соцобъекты реконструируют по программе реновации
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь