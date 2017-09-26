В Башкирии школьник из-за «двойки» разбил машину учителя — видео
УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Стерлитамаке в полдень 25 сентября произошел неприятный инцидент, попавший в объектив камеры видеонаблюдения.
УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Стерлитамаке в полдень 25 сентября произошел неприятный инцидент, попавший в объектив камеры видеонаблюдения.
По записи видно, как рядом с припаркованной машиной марки «Лада Калина» проходят двое подростков. Около автомобиля они замедляются на несколько секунд, а затем пропадают с поля зрения. Сразу за ними появляется еще один подросток. Он быстро поднимает
Размещенная в соцсети видеозапись вызвала резонанс среди подписчиков, которые резко осудили поступок несовершеннолетнего. Агентство «Башинформ» пообщалось с хозяином «Лады Калины» и узнало причины произошедшего.
«Моя машина, и хочу поделиться ситуацией. Так как я работаю в школе и преподаю физику, за нежелание учиться в начале сентября поставил ученику “двойку”, а он спустя несколько недель решил отомстить таким образом», — сообщил собеседник.
Педагог написал заявление в полицию. По его словам, родители возместили материальный ущерб. 15-летнего виновника поставят на учёт, так как он не достиг совершеннолетия. По мнению учителя, максимум, что грозит по закону, это штраф, который оплатят родители школьника, разбившего автомобиль.