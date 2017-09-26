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15:33 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде судебный пристав предстанет перед судом за хищение 116 тысяч рублей

Прокуратура Московского района Калининграда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении судебного пристава-исполнителя.

Источник: Клопс.ru

Бывшая сотрудница ФССП уличена в служебном подлоге и присвоении денег. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.

Как выяснило следствие, 24-летняя сотрудница отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов за год присвоила более 116 тыс. рублей из средств, переданных ей для погашения долгов. Квитанции об оплате должникам женщина выписывала, но в корешках указывала меньшие суммы. Разницу пристав забирала себе.

Дело передано в суд. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы. Ранее Клопс.Ru сообщал, что нарушения выявили в ходе ведомственной проверки.

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