В Калининграде судебный пристав предстанет перед судом за хищение 116 тысяч рублей

Бывшая сотрудница ФССП уличена в служебном подлоге и присвоении денег. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.

Как выяснило следствие, 24-летняя сотрудница отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов за год присвоила более 116 тыс. рублей из средств, переданных ей для погашения долгов. Квитанции об оплате должникам женщина выписывала, но в корешках указывала меньшие суммы. Разницу пристав забирала себе.