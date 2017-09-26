МВД и СК Воронежа расследуют нападения на девушек в районе СХИ

Первое нападение, расследованием которого занимается полиция, произошло в 22 часа 10 минут. По словам 19-летней девушки, двое неизвестных парней напали на нее на улице Ломоносова. Злоумышленники, применив насилие, похитили у нее сумку, в которой находились документы и ключи от дома.

Второе нападение произошло около 23 часов на улице Березовой Рощи. Как и в первом случае, двое неизвестных мужчин напали на 23-летнюю девушку и отобрали у нее золотые украшения. Кроме того, злоумышленники изнасиловали свою жертву, после чего скрылись.

— По факту первого нападения возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полиция принимает меры к установлению личностей злоумышленников и их розыску. Оснований полагать, что два преступления были совершены одними и теми же людьми, пока нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета рассказали, что по факту второго нападения сыщики расследуют уголовное дело по статье «Изнасилование».