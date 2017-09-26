Два детсада и лицей в Кстове Нижегородской области отключены от горячего водоснабжения за долги
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Как информирует
29 сентября еще одиннадцати социальным объектам Кстова может быть перекрыта горячая вода.
В сообщении компании отмечается, что по состоянию на 21 сентября. сумма задолженности за отопление и горячую воду социальных объектов Кстова находится на уровне свыше 47 млн. рублей.
Напомним, отопительный сезон в 9 муниципальных образованиях Нижегородской области находится под угрозой срыва.