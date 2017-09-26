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13:07 (мск), источник: НТА-Приволжье

Два детсада и лицей в Кстове Нижегородской области отключены от горячего водоснабжения за долги

Как информирует пресс-служба ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», без горячей воды остались детсады № 24 и 25, а также лицей № 7. Причем последнее из вышеназванных образовательных учреждений уже погасило задолженность, так что данному объекту планируется возобновить подачу ГВС 26 сентября.

Источник: Reuters

29 сентября еще одиннадцати социальным объектам Кстова может быть перекрыта горячая вода.

В сообщении компании отмечается, что по состоянию на 21 сентября. сумма задолженности за отопление и горячую воду социальных объектов Кстова находится на уровне свыше 47 млн. рублей.

Напомним, отопительный сезон в 9 муниципальных образованиях Нижегородской области находится под угрозой срыва.

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