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15:03 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Центр Краснодара остался без горячей воды

Главная городская тепломагистраль потребовала экстренного вмешательства ремонтников. Бригады уже приступили к устранению аварии.

На поврежденных участках части трубы предстоит заменить на новые. Работы будут вести круглые сутки, но даже в таком режиме займут несколько дней.

Вернуть горячую воду в дома по улицам Ставропольской, Красина, Карасунской, Суворова, Кубанской Набережной и некоторым прилегающим к ним планируют к вечеру 30 сентября.

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