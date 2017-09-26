Центр Краснодара остался без горячей воды
Главная городская тепломагистраль потребовала экстренного вмешательства ремонтников. Бригады уже приступили к устранению аварии.
Главная городская тепломагистраль потребовала экстренного вмешательства ремонтников. Бригады уже приступили к устранению аварии.
На поврежденных участках части трубы предстоит заменить на новые. Работы будут вести круглые сутки, но даже в таком режиме займут несколько дней.
Вернуть горячую воду в дома по улицам Ставропольской, Красина, Карасунской, Суворова, Кубанской Набережной и некоторым прилегающим к ним планируют к вечеру 30 сентября.