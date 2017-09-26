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13:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Трое малолетних детей отравились угарным газом в Советском районе Нижнего Новгорода

Как информирует региональное СУ СК РФ, ЧП произошло утром 26 сентября в жилом доме на ул. Пушкина.

По имеющимся сведениям, отец детей находился в ванной комнате, когда газовая колонка, находящаяся в квартире, погасла.

В результате трое малышей почувствовали себя плохо, их пришлось экстренно госпитализировать.

Следователи Ск в настоящее время проводят проверку — в ходе нее предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.

Кроме этого, будет установлено, в каком состоянии находились вентиляционные каналы в жилье.

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