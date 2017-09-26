Трое малолетних детей отравились угарным газом в Советском районе Нижнего Новгорода
Как информирует региональное СУ СК РФ, ЧП произошло утром 26 сентября в жилом доме на ул. Пушкина.
Как информирует региональное СУ СК РФ, ЧП произошло утром 26 сентября в жилом доме на ул. Пушкина.
По имеющимся сведениям, отец детей находился в ванной комнате, когда газовая колонка, находящаяся в квартире, погасла.
В результате трое малышей почувствовали себя плохо, их пришлось экстренно госпитализировать.
Следователи Ск в настоящее время проводят проверку — в ходе нее предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.
Кроме этого, будет установлено, в каком состоянии находились вентиляционные каналы в жилье.