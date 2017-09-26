Гражданин Узбекистана, совершивший кражу в Самарканде, будет экстрадирован на родину

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Уфе задержан мигрант из Узбекистана который в 2012 году был приговорен к исправительным работам, но уклонился от выполнения наказания.

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После побега, наказание преступнику заменили на 2 года 8 месяцев лишения свободы и объявили его в международный розыск. В конце весеннего периода этого года полицейские задержали мигранта в Уфе. .

«Федеральной службе осуществления наказания РФ доверено организовать его выдачу компетентным органам Республики Узбекистан», — уточнили в пресс-центре прокуратуры. .