Гражданин Узбекистана, совершивший кражу в Самарканде, будет экстрадирован на родину
В Уфе задержан мигрант из Узбекистана который в 2012 году был приговорен к исправительным работам, но уклонился от выполнения наказания.
В Уфе задержан мигрант из Узбекистана который в 2012 году был приговорен к исправительным работам, но уклонился от выполнения наказания.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Уфе задержан мигрант из Узбекистана который в 2012 году был приговорен к исправительным работам, но уклонился от выполнения наказания.
После побега, наказание преступнику заменили на 2 года 8 месяцев лишения свободы и объявили его в международный розыск. В конце весеннего периода этого года полицейские задержали мигранта в Уфе. .
«Федеральной службе осуществления наказания РФ доверено организовать его выдачу компетентным органам Республики Узбекистан», — уточнили в
На данный момент мигрант находится под стражей, его готовят к передаче представителям Узбекистана.