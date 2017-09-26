Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
10 причин кашля, причина которого — не простуда
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Путину показали транспорт, который заменит автобусы и троллейбусы
Названа причина роста числа преступлений в Чечне на 210%
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Дочь Примадонны скопировала мамин клип 40-летней давности – СМИ
Бузова получила премию в "обнаженном" комбинезоне
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
13:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автоледи возместила 123 тысячи рублей морального вреда сбитому 5-летнему ребенку в Братске

Соответствующее решение вынес суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Женщина-водитель из Братска выплатила 123 тысячи рублей сбитому 5-летнему ребенку, которому потребовалась помощь психолога после ДТП. Городской суд обязал обвиняемую возместить моральный вред, но добровольно сделать это она отказалась. Только после ареста имущества приставами, женщина выплатила долг, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Женщина за рулем автомобиля наехала на ребенка, он остался жив, но ему потребовалась помощь детского психолога, «чтобы справиться с эмоциональными и поведенческими проблемами.

«Судебным приставом был изъят дорогостоящий телефон», — говорится в сообщении.

Арест имущества повлиял на женщину, и в течение нескольких дней долг был оплачен полностью, а сотовый телефон вернули владелице.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 "Звезды на Байкале": 12 музыкальных чудес
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на вторник, 26 сентября
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, изъятые у Улюкаева
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино В середине августа режиссер обвинил руководство совета в безответственности
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
6 правил идеального интерьера
Старые соцобъекты реконструируют по программе реновации
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь