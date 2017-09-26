Автоледи возместила 123 тысячи рублей морального вреда сбитому 5-летнему ребенку в Братске
Соответствующее решение вынес суд.
Соответствующее решение вынес суд.
Женщина за рулем автомобиля наехала на ребенка, он остался жив, но ему потребовалась помощь детского психолога, «чтобы справиться с эмоциональными и поведенческими проблемами.
«Судебным приставом был изъят дорогостоящий телефон», — говорится в сообщении.
Арест имущества повлиял на женщину, и в течение нескольких дней долг был оплачен полностью, а сотовый телефон вернули владелице.