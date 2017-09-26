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14:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии из-за отказа в медпомощи погиб мужчина

Мелкая рана и нежелание врачей помочь обернулись для пенсионера трагедией.

По информации Верховного суда РБ, в апреле 2015 года 75-летний мужчина наступил на гвоздь. Рана не заживала четыре месяца. За помощью он отправился в поликлинику № 6 города Стерлитамак. Местные врачи не стали выяснять причину и проводить специальные исследования, а только лишь ограничились перевязками.

В июле этого года мужчина обратился в городскую больницу № 3, однако в госпитализации ему отказали. Через два месяца стало ясно, что причиной плохого заживления был рак кожи. Врачи приняли решение ампутировать ногу. Во время операции в больнице № 1 медики допустили ошибку. Пенсионер получил осложнения и через полгода скончался.

Эксперты утверждают, что своевременная квалифицированная помощь могла бы продлить жизнь этому мужчине до пяти лет.

Родственники погибшего обратились в Верховный суд Башкирии, где больницы обязали выплатить 330 тысяч рублей.

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