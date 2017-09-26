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13:54 (мск), источник: Pro Город Самара

Смертельное ДТП под Тольятти: «Гранта» влетела в припаркованный КамАЗ

Сегодня, 26 сентября, примерно в 06:00 на территории Ставропольского района произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГИБДД, 68-летний водитель автомобиля Lada Granta двигался со стороны села Ширяево в направлении федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной версии полицейских, пенсионер из-за невнимательности врезался в припаркованный на правой обочине грузовик КамАЗ, водитель которого в этот момент находился вне кабины и ремонтировал транспортное средство.

От полученных в результате ДТП травм 53-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Водитель и два взрослых пассажира «Гранты» получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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