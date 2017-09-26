Смертельное ДТП под Тольятти: «Гранта» влетела в припаркованный КамАЗ
Сегодня, 26 сентября, примерно в 06:00 на территории Ставропольского района произошла смертельная авария, сообщает
Сегодня, 26 сентября, примерно в 06:00 на территории Ставропольского района произошла смертельная авария, сообщает
По данным ГИБДД, 68-летний водитель автомобиля Lada Granta двигался со стороны села Ширяево в направлении федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной версии полицейских, пенсионер
От полученных в результате ДТП травм 53-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Водитель и два взрослых пассажира «Гранты» получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.