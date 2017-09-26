С осужденного за кражу пенсии прикамца взыскали уголовный штраф

По информации ФССП по Пермскому краю, молодой человек позвонил своей матери и обманул ее, сообщив, что переведет на ее карту деньги, которые ему заплатили за работу. Затем он через мобильный сервис банка по частям перевел со счета пенсионера деньги на свой абонентский номер и на номер матери.



В итоге от пенсии в 11,5 тысяч рублей прикамец украл 9200 рублей. Пенсионер подал гражданский иск о взыскании ущерба. В ходе судебного заседания обвиняемый предоставил платежный документ, подтверждающий, что он вернул украденную сумму.



Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к уплате уголовного штрафа в размере 35 тысяч рублей. В итоге должник выплатил всю сумму штрафа добровольно и в установленный срок.