В Омский суд направлено дело ОПГ, которая незаконно обналичила более 26 млн материнского капитала
Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинение организованной преступной группы из 8 человек в мошенничестве при получении выплат, в особо крупном размере.
По версии следствия 45-летний Андрей Б. в марте 2015 года приобрел Кредитный потребительский кооператив «Народная касса взаимопомощи», чтобы воровать средства из маткапитала. Незаконным хищением занимались еще три женщины и пятеро мужчин.
Прокуратура Омской области:
— В период с марта 2015 года по март 2016 года участники ОПГ предлагали лицам, ранее получившим государственные сертификаты на материнский капитал, заключить с кооперативом фиктивные договоры на строительство жилья. При этом в действительности фигуранты не имели намерений улучшать их жилищные условия и фактически предоставлять денежные средства. При получении согласия они предлагали владелицам сертификатов распределить полученные путем обналичивания средства.
Обманным путем были заключены более 50 договоров. Материальный ущерб составил более 26 млн. рублей.
Свою вину омичи не признали. Уголовное дело направлено в суд. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.