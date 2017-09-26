В Омский суд направлено дело ОПГ, которая незаконно обналичила более 26 млн материнского капитала

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинение организованной преступной группы из 8 человек в мошенничестве при получении выплат, в особо крупном размере.

По версии следствия 45-летний Андрей Б. в марте 2015 года приобрел Кредитный потребительский кооператив «Народная касса взаимопомощи», чтобы воровать средства из маткапитала. Незаконным хищением занимались еще три женщины и пятеро мужчин.

Прокуратура Омской области:

— В период с марта 2015 года по март 2016 года участники ОПГ предлагали лицам, ранее получившим государственные сертификаты на материнский капитал, заключить с кооперативом фиктивные договоры на строительство жилья. При этом в действительности фигуранты не имели намерений улучшать их жилищные условия и фактически предоставлять денежные средства. При получении согласия они предлагали владелицам сертификатов распределить полученные путем обналичивания средства.

Обманным путем были заключены более 50 договоров. Материальный ущерб составил более 26 млн. рублей.