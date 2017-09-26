Замдиректора Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 1 задержан за взятку
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За получение взятки задержан заместитель директора ГУ «Психоневрологический
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За получение взятки задержан заместитель директора ГУ «Психоневрологический
Уголовное дело в отношении заместителя директора
«Установлено, что заместитель директора получил от представителя коммерческого предприятия взятку в сумме Br150 за благоприятное решение вопроса о признании этого поставщика
Действия задержанного квалифицированы следствием как получение взятки (ч.1 ст. 430 УК). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. В том числе проверяется информация о систематичности получения незаконных денежных вознаграждений должностным лицом.