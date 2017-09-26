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13:43 (мск), источник: БЕЛТА

Замдиректора Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 1 задержан за взятку

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За получение взятки задержан заместитель директора ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1», сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Источник: БЕЛТА

Уголовное дело в отношении заместителя директора дома-интерната возбуждено Минским районным отделом Следственного комитета. Должностное лицо было задержано сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД после получения им взятки на рабочем месте.

«Установлено, что заместитель директора получил от представителя коммерческого предприятия взятку в сумме Br150 за благоприятное решение вопроса о признании этого поставщика товарно-материальных ценностей для нужд дома-интерната победителем в проводимых государственных закупках», — рассказала Татьяна Белоног.

Действия задержанного квалифицированы следствием как получение взятки (ч.1 ст. 430 УК). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. В том числе проверяется информация о систематичности получения незаконных денежных вознаграждений должностным лицом.

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