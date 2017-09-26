Посольство Испании в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Посольство Испании в Москве эвакуируют
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Посольство Испании в Москве эвакуируют
«Поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва по адресу Стремянный переулок, 31/1», — сказал собеседник агентства.
Сейчас из здания диппредставительства идет эвакуация сотрудников, ожидается прибытие кинологов.
Ранее во вторник уже было «заминировано» около 20 объектов. По всем объектам идут проверки. Ни одна угроза пока не подтвердилась.
Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но