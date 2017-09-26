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14:08 (мск), источник: ТАСС

Посольство Испании в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Посольство Испании в Москве эвакуируют из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва по адресу Стремянный переулок, 31/1», — сказал собеседник агентства.

Сейчас из здания диппредставительства идет эвакуация сотрудников, ожидается прибытие кинологов.

Ранее во вторник уже было «заминировано» около 20 объектов. По всем объектам идут проверки. Ни одна угроза пока не подтвердилась.

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В двух московских ТЦ начали эвакуировать людей после анонимного звонка
Волна анонимных звонков о «минировании» школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.

Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

400 тысяч человек эвакуировали в России за 10 дней из-за звонков о минировании
Во время загрузки произошла ошибка.
23 сентября© Ньюстюб
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