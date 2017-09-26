Посольство Испании в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

«Поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва по адресу Стремянный переулок, 31/1», — сказал собеседник агентства.

Сейчас из здания диппредставительства идет эвакуация сотрудников, ожидается прибытие кинологов.

Ранее во вторник уже было «заминировано» около 20 объектов. По всем объектам идут проверки. Ни одна угроза пока не подтвердилась.

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Волна анонимных звонков о «минировании» школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.