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14:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Домашнюю «плантацию» марихуаны обнаружили в Нижнеудинске

Домашнюю «плантацию» марихуаны и крупную партию синтетических наркотиков изъяли сотрудники управления наркоконтроля в Нижнеудинске.

Вместе с полицейскими они перекрыли канал поставки в регион «отравы» растительного происхождения. Сыщики нашли место выращивания каннабиса. На кадрах видно, как штурмом берут квартиру наркодилеров. В ней разводили запрещённые растения. А также наладили продажу высококачественных семян марихуаны. Кроме этого, из нелегального оборота изъяли 250 доз порошка — аналога кокаина. 30-летнего жителя Нижнеудинска — организатора — и трёх подельников по решению суда заключили под стражу. За хранение, изготовление и сбыт наркотиков им грозит до 20 лет лишения свободы.

— На квартире дельцов было изъято около 20 кустов каннабиса, помимо этого на участке частного дома была засеяна деляна дикорастущей коноплёй. То есть в квартире они изготавливали семена, чтобы сбыть в дальнейшем на территории региона, а не исключено, что во дворе дома они использовали для личных нужд либо для переработки и дальнейшего распространения, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области Юрий Ильенко.

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