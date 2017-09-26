Домашнюю «плантацию» марихуаны обнаружили в Нижнеудинске

Вместе с полицейскими они перекрыли канал поставки в регион «отравы» растительного происхождения. Сыщики нашли место выращивания каннабиса. На кадрах видно, как штурмом берут квартиру наркодилеров. В ней разводили запрещённые растения. А также наладили продажу высококачественных семян марихуаны. Кроме этого, из нелегального оборота изъяли 250 доз порошка — аналога кокаина. 30-летнего жителя Нижнеудинска — организатора — и трёх подельников по решению суда заключили под стражу. За хранение, изготовление и сбыт наркотиков им грозит до 20 лет лишения свободы.

— На квартире дельцов было изъято около 20 кустов каннабиса, помимо этого на участке частного дома была засеяна деляна дикорастущей коноплёй. То есть в квартире они изготавливали семена, чтобы сбыть в дальнейшем на территории региона, а не исключено, что во дворе дома они использовали для личных нужд либо для переработки и дальнейшего распространения, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области Юрий Ильенко.