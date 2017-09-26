В Новосибирске пропал 22-летний парень
Арман Саркисян пропал 21 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры.
Арман Саркисян пропал 21 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры.
В Новосибирске пропал 22-летний парень, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас». 21 сентября молодой человек ушел из дома № 18 по улице 2-я Газовая, с тех пор о нем ничего не известно.
Приметы: на вид 22−23 года, рост средний, телосложение спортивное, волосы короткие, темные.
Был одет: в черную спортивную футболку, черное спортивное трико, черные полуботинки со шнурками.
Всех, кто знает информацию о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8−953−887−1777 и 8−913−372−4737.