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14:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропал 22-летний парень

Арман Саркисян пропал 21 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры.

В Новосибирске пропал 22-летний парень, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас». 21 сентября молодой человек ушел из дома № 18 по улице 2-я Газовая, с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы: на вид 22−23 года, рост средний, телосложение спортивное, волосы короткие, темные.

Был одет: в черную спортивную футболку, черное спортивное трико, черные полуботинки со шнурками.

Всех, кто знает информацию о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8−953−887−1777 и 8−913−372−4737.

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