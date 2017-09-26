В Омске госавтоиспекторы не дали молодой омичке прыгнуть с моста
27-летняя девушка уже успела перелезть за перила.
27-летняя девушка уже успела перелезть за перила.
Когда лейтенант полиции Олег Галинский нес службу на перекрестке улицы Ленина и Ленинградской площади, проезжавшие мимо омичи сообщили ему, что за перилами Ленинградского моста стоит девушка, которая явно собирается спрыгнуть вниз.
Через две минуты полицейский был уже на месте, а на помощь ему пришел экипаж ДПС капитана полиции Евгения Разумова. Пока он отвлекал девушку, уговаривая не совершать необдуманный поступок Галинский схватил девушку за руку и вместе с коллегами перетащил на другую сторону перил.
Девушку доставили в отдел полиции и вызвали врачей. Выяснилось, что ей 27 лет. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Полицейские и врачи продолжают работать с девушкой.