В Омске госавтоиспекторы не дали молодой омичке прыгнуть с моста

Когда лейтенант полиции Олег Галинский нес службу на перекрестке улицы Ленина и Ленинградской площади, проезжавшие мимо омичи сообщили ему, что за перилами Ленинградского моста стоит девушка, которая явно собирается спрыгнуть вниз.

Через две минуты полицейский был уже на месте, а на помощь ему пришел экипаж ДПС капитана полиции Евгения Разумова. Пока он отвлекал девушку, уговаривая не совершать необдуманный поступок Галинский схватил девушку за руку и вместе с коллегами перетащил на другую сторону перил.