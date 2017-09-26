Похитителей ребенка в Ростовской области приговорили к тюремным срокам

Кроме того, женщине инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как установил суд, в сентябре прошлого года один из четырех приемных детей супругов погиб: четырехлетний ребенок опрокинул на себя стоящую на табуретке кастрюлю с кипятком. Мать ребенка скрыла его смерть и закопала тело на заднем дворе дома. Мужу и детям женщина сказала, что ребенок пропал. Чтобы скрыть отсутствие приемного сына, на которого родители продолжали получать все выплаты, супруги 7 мая этого года похитили похожего на него мальчика в парке Морозовска.

«Они выхватили малолетнего мальчика из рук его бабушки, брызнув женщине в лицо из газового баллончика, и увезли к себе домой — в хутор Ярской Чернышковского района Волгоградской области», — говорится в сообщении.