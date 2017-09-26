Медики Кубани провели 13 операций пострадавшим в ДТП под Горячим Ключом

Источник: Югополис

В настоящий момент в больницах Краснодарского края продолжают оставаться 19 человек, пострадавших в тяжелом ДТП с экскурсионным автобусом. 10 из них находятся в ККБ № 1 министерства здравоохранения края. В ближайшее время в НИИ-Краевую клиническую больницу № 1 будут переведены еще 2 пациента из БСМП и из Горячего Ключа. 7 человек продолжат лечение в ЦРБ.

Кубанские хирурги уже провели 13 операций различной сложности. Все пострадавшие в ДТП находятся под наблюдением краевых специалистов. Психолого-психиатрическая служба минздрава края оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и их родственникам, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Югополис», ДТП на трассе М-4 «Дон» произошло 26 сентября около часа ночи в районе Горячего Ключа. Здесь столкнулись автобус King Long, следовавший из Адлера в Нижний Новгород, и грузовик Man. Автобус с паломниками возвращался в Нижегородскую область из Абхазии с экскурсии, организованной епархией. В момент аварии в автобусе находились 29 человек. Детей среди пассажиров не было.

В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, в ЦРБ скончались еще двое пассажиров автобуса. В краевую больницу в Краснодаре были доставлены 10 пассажиров автобуса, впоследствии один из них скончался. В БСМП Краснодара госпитализирован 1 пассажир, в ЦРБ Горячего Ключа доставлены 8 пассажиров автобуса, все они госпитализированы.