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14:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Следователи отпустили Новикова в Москву

На концерт.

Следователи отпустили в Москву худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова, который проходит обвиняемым по делу о хищении средств ПЖСК «Бухта Квинс». В столице шансонье планирует дать концерт 31 октября 2017 года.

«Концерт в Москве состоится», — подтвердила «Уралинформбюро» пресс-секретарь барда Анна Крашенинникова.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать предстоящий выезд шансонье.

Следует напомнить, что в начале сентября СКР не отпустил Новикова в Москву на съемки передачи «Пусть говорят». Он принимал участие в программе по скайпу.

Александру Новикову, его компаньону Михаилу Шилиманову и директору ООО «Светояр» Ларисе Ассоновой вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, они присвоили средства пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Потерпевшими по делу проходят 60 человек. Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.

В настоящее время шансонье находится под подпиской о невыезде.

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