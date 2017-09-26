«Уходили, улыбались и кричали нам вслед «Welcome to Turkish», — новые подробности избиения уральских туристов в Турции

В соцсетях появилось новое видео массовой драки на турецком курорте, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, об инциденте в турецком пятизвездочном отеле Azura Deluxe Resort & Spa стало известно накануне, хотя сама драка произошла 24 сентября. Конфликт произошел, якобы, из-за попытки оставить жалобу на бармена отеля, отказавшегося обслуживать молодых людей из-за неприязни к русским. Вместо того, чтобы адекватно отреагировать на жалобу, сотрудники отеля принялись хамить и всячески распускать руки. В частности, одного из туристов схватили за горло и стали угрожать. Затем началась драка, к которой подоспел персонал отеля, в том числе руководство и охрана. Сотрудники отеля, якобы, не стеснялись пускать в ход подручные предметы: бутылки, стулья и биты. В результате, у одного из туристов оказалась рассечена голова.

Сегодня в одной из групп в соцсетях появилось новое видео массовой драки.

«Это снимали гости отеля и недавно прислали мне. На нем более чётко видно, как наших молодых людей избивали, а мы бегали и просили остановится. Прошу вас обратить внимание, что турки бьют лежачих парней. Парни даже не сопротивляются. Персонал бьет неожиданно и с огромной агрессией, и забивают толпой. Били деревянными битами, которые были у охраны, и бутылками. Нас вообще никто не защищал и не слушал. На ресепшене спокойно говорили, что вызвали «скорую» и полицию и просили нас скорее уйти. Видимо, чтобы никто из гостей отеля не видел. Драка закончилась лишь когда они пробили голову нашему другу и столкнули в воду. Когда турки уходили они улыбались и кричали нам вслед: «Welcome to Turkish», — рассказала девушка, опубликовавшая видео Алена Л.

Она также уточнила, что отдыхать в Турцию уральцы приехали семейными парами «и не в наших интересах было затевать драку».