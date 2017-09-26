В Воронеже СК РФ выяснят причины гибели подростка на стройке
В Воронеже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 15-летнего подростка, упавшего с высоты не менее 13 этажей на стройке, сообщили в
В Воронеже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 15-летнего подростка, упавшего с высоты не менее 13 этажей на стройке, сообщили в
Следствием установлено, что вечером 24 сентября группа молодых людей с намерением сфотографировать пробралась на территорию стройки, воспользовавшись тем, что строительный объект был не огорожен и не охраняем.
По неосторожности молодой человек упал с одного из верхних этажей недостроенного здания на первый этаж. В результате полученных травм подросток скончался. В СК уточнили, что падение произошло с высоты не менее 13 этажа.
Сотрудниками СУ СК по Воронежской области на месте происшествия проведена
Следственное управление продолжает устанавливать обстоятельства случившегося и собирает доказательную базу.
Следственный комитет призвал подростков соблюдать меры безопасности и думать о последствиях своих действий. Обращаясь к родителям, СК по Воронежской области просит с вниманием относиться к времяпрепровождению своих детей.