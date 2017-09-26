В Воронеже СК РФ выяснят причины гибели подростка на стройке

Следствием установлено, что вечером 24 сентября группа молодых людей с намерением сфотографировать пробралась на территорию стройки, воспользовавшись тем, что строительный объект был не огорожен и не охраняем.

По неосторожности молодой человек упал с одного из верхних этажей недостроенного здания на первый этаж. В результате полученных травм подросток скончался. В СК уточнили, что падение произошло с высоты не менее 13 этажа.

Сотрудниками СУ СК по Воронежской области на месте происшествия проведена судебно-медицинская экспертиза с целью точного установления причин гибели подростка, допрошены свидетели происшествия, к делу приобщены сведения о застройщике и подрядчике работ, а также проведен ряд других следственных действий.

Следственное управление продолжает устанавливать обстоятельства случившегося и собирает доказательную базу.