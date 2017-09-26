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14:30 (мск), источник: БЕЛТА

Больше суток 85-летняя ягодница блуждала в лесу Стародорожского района

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Стародорожского РОВД в минувшие выходные искали 85-летнюю жительницу деревни Шапчицы: обессилевшую пожилую женщину нашли в болоте. Подробности опубликованы на сайте УВД Минского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Утром 23 сентября в дежурную часть Стародорожского РОВД обратилась жительница деревни Шапчицы и рассказала, что ее 85-летняя односельчанка отправились накануне днем в лес за ягодами и все еще не вернулась.

Опергруппа выбыла на место. После опроса местных жителей милиционеры проехали по окрестностям, но безрезультатно. Началось прочесывание лесного массива. Для поисков пропавшей ягодницы подняли по тревоге личный состав Стародорожского РОВД, привлекли работников МЧС и лесхоза. К полудню пожилую женщину искали уже около 50 человек, с воздуха территорию обследовал беспилотник. С наступлением темноты, после прохождения солидного участка болотистой местности, был начат еще один круг поисков с использованием сирен и громкоговорителей.

Около половины седьмого принимавший участие в поисках милиционер Юрий Медведский услышал слабый женский крик. Он поспешил на голос и увидел обессилевшую бабушку. Увлекшись сбором ягод, она сильно углубилась в лес, а когда стала возвращаться, то выбилась из сил и уже не могла самостоятельно передвигаться. Милиционеры под руки вывели потерпевшую с болотистого участка и передали прибывшим медикам. В настоящее время ее общее состояние нормализуется.

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