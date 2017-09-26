Больше суток 85-летняя ягодница блуждала в лесу Стародорожского района

Утром 23 сентября в дежурную часть Стародорожского РОВД обратилась жительница деревни Шапчицы и рассказала, что ее 85-летняя односельчанка отправились накануне днем в лес за ягодами и все еще не вернулась.

Опергруппа выбыла на место. После опроса местных жителей милиционеры проехали по окрестностям, но безрезультатно. Началось прочесывание лесного массива. Для поисков пропавшей ягодницы подняли по тревоге личный состав Стародорожского РОВД, привлекли работников МЧС и лесхоза. К полудню пожилую женщину искали уже около 50 человек, с воздуха территорию обследовал беспилотник. С наступлением темноты, после прохождения солидного участка болотистой местности, был начат еще один круг поисков с использованием сирен и громкоговорителей.